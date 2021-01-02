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Terör örgütü PKK Resulayn'da sivilleri hedef aldı! Bombalı saldırıda 2 çocuk öldü

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, Resulayn'da bombalı araçla sivilleri hedef aldı. Saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti.

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Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ilçesinde bulunan sebze pazarında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn ilçe merkezindeki sebze pazarında bomba yüklü araç infilak ettirildi.

2 çocuk hayatını kaybetti
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 çocuk yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastaneye sevk edildi, patlamanın ardından olay yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay yerine intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ve yerel güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Resulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

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Rasulayn'da sebze pazarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 çocuk öldü 4 sivil yaralandı
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