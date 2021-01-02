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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’ye saldırı: Evine kesik domuz başı bıraktılar

ABD'de 2 bin dolar olması konuşulan koronavirüs yardımlarının 600 dolar olarak onaylanması öfkeye neden oldu. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin evinin önüne kesik domuz başı bırakıldı ve "2 bin dolar. Kirayı iptal et. Her şeyi istiyoruz" yazıldı.

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Koronavirüsün en ağır şekilde vurduğu ülke olan ABD’de, gündem uzun süre vatandaşlara yapılacak yardımlardaydı. Çekişmeli bir sürecin ardından yaklaşık 900 milyar dolarlık paket onaylanırken, Başkan Trump’ın kabul görmeyen bir önerisi dikkat çekti. Trump, paketteki 600 dolarlık yardımın 2 bin dolara çıkarılmasını istese de, bunu sağlamayı başaramadı. 600 dolarlık yardımla onaylanan paket sonrası ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin evine şok bir saldırı düzenlendi.

"2 bin dolar. Kirayı iptal et. Her şeyi istiyoruz"

Pelosi’nin San Francisco’daki evine giden şüpheli ya da şüpheliler garaj kapısına sprey boyalarla, “2 bin dolar. Kirayı iptal et. Her şeyi istiyoruz” yazdı. Bununla da yetinmeyen kimliği belirsiz kişiler, garajın önüne sahte kan döküp kesik domuz başı yerleştirdi.

Komşuların ihbarı sonrası polis olay yerine gelirken, yılbaşı gecesi yaşananlar sırasında Pelosi’nin evde olmadığı belirtiliyor. San Francisco Polis Departmanı, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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