Kadın cinayetleri nasıl durdurulacak? 2020’de 300 kadından 180’i kendi evinde öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2020'ye ilişkin verileri açıkladı. 97 kadın nikahlı eşi, 54’ü birlikte olduğu erkek, 21’i eski eşi, 18’i oğlu, 17’si babası tarafından öldürüldü. Kadınların yüzde 60’ı evlerinde öldürüldü.

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2020 Raporu'nu açıkladı. Türkiye'de yıl boyunca 300 kadın öldürüldü, 171 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Raporda, pandemi nedeniyle herkesin evde kalması gerektiği bu süreçte, koşulların kadınlar için zorlukları da ortaya çıkardığı vurgulandı. Bütün zorluklara rağmen kadın mücadelesinin daha ileri taşındığı kaydedilen raporda, “Mücadelemizle İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi tartışmaya açmaya çalışan hükümet geri adım attı. Sadece geri adım atmak yetmez diyerek, İstanbul Sözleşmesi'ni tamı tamına uygulatacağız diyerek mücadelemize devam ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Kadınları kim öldürdü?

2020 yılında öldürülen 300 kadının 97'si evli olduğu erkek, 54'ü birlikte olduğu erkek, 38'i tanıdık birisi, 21'i eskiden evli olduğu erkek, 18'i oğlu, 17'si babası, 16'sı akraba, 8'i eskiden birlikte olduğu erkek, 5'i kardeşi, 3'ü tanımadığı birisi tarafından öldürüldü. 23 kadının ölümüne sebep olan kişilerin yakınlık durumu tespit edilemedi.

Çoğunluğu kendi evinde...

Kadınların 181'i evinde, 48'i sokak ortasında, 15'i işyerinde, 14'ü de arazide, 11'i arabada, 5'i otelde, 4'ü ıssız bir yerde, 1'i odun deposunda, 1'i kuaförde öldürüldü. 20'sinin öldürüldüğü yer tespit edilemedi. Yüzde 60'ı evlerinde öldürüldü.

En çok ateşli silahlarla...

170'i ateşli silahlarla, 83'ü kesici aletle, 26'sı boğularak, 10'u darp edilerek, 2'si yakılarak, 1'i kimyasal madde ile, 1'i de yüksekten düşülerek öldürüldü.

2020 yılında öldürülen kadınların 263'ünün koruma kararının olup olmadığı bilinmezken; yalnızca 23 kadının uzaklaştırma veya koruma kararı olduğu, 45 kadının polis şikayeti, boşanma aşamasında olduğu biliniyor.

Çalışma durumları tespit edilemiyor

Kadınların çalışma durumlarının önemli bir belirleyici olduğu belirtilen raporda şu değerlendirme yapıldı: Kadınların çalışma durumlarını tespit etmek ise çok zor. Önemli olan bu verinin de basın mensupları tarafından dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ay TÜİK'in açıkladığı verilere göre, ‘ev işleriyle meşgul' kadınların sayısı bir önceki yıla göre 1 milyon 348 bin azaldı. Böylece TÜİK'e göre işgücü dahi sayılmayan kadınların sayısı Eylül 2020’de 10 milyon 056 bin oldu. TÜİK'in verileri bu şekilde açıklaması, kadın işsizliğinin gerçek boyutunun üzerini örtmeye çalışmaktır. Çalışma hayatına alınmayan ya da istihdamdan uzaklaştırılan kadınlar toplumda oluşan toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık, şiddet ve kadın cinayetleri tehlikelerine karşı daha korunmasız hale gelmektedir. Ulaşılabilen veriye göre kadınların 45'i bir işyerinde çalışıyor ve 247 kadının çalışma durumu bilinememektedir.”

İçişleri Bakanı Soylu: Kadın cinayeti yüzde 21 düştü

Resmi rakamlar ise biraz farklı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “6284 kanun kapsamındaki kadın cinayetlerinde 2019'da maalesef 336, 2020 yılında ise 266 kadın hayatını kaybetti. Geçen yıla oranla yüzde 21 düştü” dedi.