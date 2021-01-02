Gazeteci Süleyman Sarılar, Olay TV’de partilere ayırdıkları süreleri paylaştı

Gazeteci Süleyman Sarılar, 25 Aralık'ta kapatılan Olay TV'de siyasi partilere ayırdıkları süreleri paylaştı ve "Sahi neden kapattırdınız?" diye sordu.Abone ol
Olay TV'nin 26 günlük yayın hayatında genel yayın yönetmenliğini üstlenen Süleyman Sarılar, kişisel Twitter hesabında partilere ayırdıkları süreyi paylaştı.
"Rakamlar ortada. Sahi neden kapattırdınız?"
AK Parti'ye 766 dakika, CHP 605 dakika, MHP'ye 194 dakika, İYİ Parti'ye 72 dakika, HDP'ye ise 51 dakika ayırdıklarını yazan Süleyman Sarılar, "Rakamlar ortada. Sahi neden kapattırdınız?" sorusunu yöneltti.
Süreler neden farklı?
Gazeteci Sarılar, açıklamasına "Rakamlar parti genel başkanlarının kamuoyuna açık canlı yayın konuşmalarıdır. Süreler bu yüzden farklıdır" notunu düştü.