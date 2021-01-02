Türkiye'nin yardım malzemeleri, depremin vurduğu Hırvatistan’a ulaştı

Depremden etkilenen Hırvatistan'a yardım malzemelerinin gönderimi başladı.

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Türkiye, deprem sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 26 kişinin yaralandığı Hırvatistan'a yardım elini uzattı.

Yardımı karşılayan Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, depremin ardından ilgili makamların doğrudan temasa geçtiğini aktardı.

272 adet ısıtıcı gönderildi

İçişleri bakanlıkları arasındaki görüşmelerin sonucunda AFAD yetkililerinin ilk aşama olarak en çok ihtiyaç duyulan ısıtıcıları Hırvatistan'a ulaştırdığını aktaran Hızlan, "272 adet ısıtıcı geldi, teslim edildi, depoya giriyor. Talepler olduğu söylendi. Gelen ısıtıcılar arazide ihtiyacı olan Hırvat vatandaşlarına ulaştırılacak." diye konuştu.

Çadırlar TIR'larla yola çıkacak

AFAD Başkanlığınca Hırvat depremzedeler için 480 çadırın da hazırlandığını belirten Hızlan, "Bu çadırlar Türkiye'den tırlarla yola çıkacak. Çadırları kuracak arkadaşlarımız da onlarla birlikte gelecekler. Doğrudan arazide kış şartlarına uygun aile çadırları kurulacak." ifadelerini kullandı.

Konteyner evler hazırlanıyor

Hızlan, ayrıca en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden konteyner evlerin de Türkiye'de hazırlandığını dile getirerek, "Konteyner evler de tırlara yükleniyor, onlar da yola çıkacak. Yerleri de Hırvat makamları tarafından Petrinja şehrinde hazırlanıyor. İhtiyacı olan ailelere teslim edilmek üzere yerlerine yerleştirilecekler." dedi.

500 battaniye teslim edildi

Yardımların devam ettiğini belirten Büyükelçi Hızlan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Zagreb temsilcisinin de arazide olduğunu, ihtiyaç duyulan 500 adet battaniyenin de TİKA tarafından yerel olarak temin edilerek ilgili makamlara teslim edildiğini sözlerine ekledi.