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HABER /  POLİTİKA

13 bin KHK’lıya devlete dönüş yolu! OHAL komisyonu karar verdi

OHAL İnceleme Komisyonu’na bugüne kadar FETÖ’den atılan 125 bin 678 kişi başvurdu. Bunlardan 13 bin 170’inin “kamudaki görevlerine dönmeleri” uygun bulundu.

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FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra eli kanlı örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle kamu görevinden uzaklaştırılanlarla ilgili bugüne kadar yapılanların dökümü çıkartıldı. Başvuru adresi olan Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonu'na toplam 125 bin 678 dosya ulaştırıldı. 22 Mayıs 2017'de göreve başlayan ve 240 personelin görev yaptığı OHAL Komisyonu, bunlardan 112 bin 310'unu incelemeyi tamamladı. 13 bin 368 dosyanın incelenmesi bu yıla kaldı.

99 bin 140 kişinin başvurusu reddedildi

Sözcü Gazetesi Yazarı Saygı Öztürk'üm yazısına göre; OHAL Komisyonu, bu dosyalardan 13 bin 170 için “kamudaki görevlerine dönmelerinin uygun bulunduğuna” karar verdi. 99 bin 140 kişinin başvurusu ise reddedildi.

Komisyona, KHK ile görevden alınanlara bunlara ilave olarak rütbeleri alınan 3 bin 213 ve yurtdışı öğrenimle ilişikleri kesilen 270 öğrenci ile haklarında kapatma kararı alınan 2 bin 761 kurum ve kuruluş da başvurdu.

Haklarını alacaklar

Kamuya dönüşlerine karar verilenler, geçmişe dönük mali ve sosyal haklarını da alabiliyor. Komisyon tarafından yapılan incelemede başvurucunun terör örgütleriyle irtibatı tespit edilenlere ilişkin verilen ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca belirlenen Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabiliyor.

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