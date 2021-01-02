AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Meral Akşener'e 'ikiyüzlü' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin başörtülü kadınları vitrin mankeni gibi kullandığını söylemesine tepki gösteren Meral Akşener'e, "CHP içerisindeki taciz ve tecavüz olaylarına sessiz kalan müttefikler, bu ikiyüzlü siyasete destek veriyorlar..." dedi.Abone ol
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Vitrin mankeni gibi başörtülü kadınları yanına alarak vatandaşı kandırdığı" şeklindeki açıklamasına "Çıkıp utanmadan kadınlara hakaret edeceğine, git önce görevini yap, kadınların güvenliğini sağla" ifadeleri tartışma konusu oldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Akşener'e tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamamada isim vermeden Akşener'i iki yüzlü siyaset izlemekle eleştirerek, “Milletten özür dilemeleri gerekirken siyasi ikiyüzlülükle yollarına devam edeceklerini sanıyorlar. Vesayeti karakter, ikiyüzlülüğü siyaset haline getirmişler." dedi.
"İkiyüzlülüğü siyaset haline getirmişler"