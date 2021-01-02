Mustafa Sarıgül'den ittifak sorusuna yanıt: İkinci turda son iki aday kim kalıyorsa...

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ittifaklar içinde yeri ne olacak sonusuna "Birinci turda kendi adayımızla girelim ikinci turda son iki aday kim kalıyorsa milletimiz zaten orada bütünleşiyor." yanıtını verdi.

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül CNN TÜRK'te Akıl Çemberi programında Başak Şengül'ün sorularını yanıtladı. Yeni kurulan partinin seçimlerde hangi ittifakta yer alıp almayacağı merak konusuydu. Bu yöndeki soruya Sarıgül, şu yanıtı verdi:

"Partimi iki genel seçim iktidara taşıyamazsam orayı bir başka arkadaşıma bırakırım"

Biz sağı da solu da gündemden kaldırmak istiyoruz. Saygımız sonsuz ama biz sağ elimizle sol elimizi birleştiriyoruz. Hedef merkez diyelim. Ülkemin huzurunda söz veriyorum, partimi iki genel seçim iktidara taşıyamazsam orayı bir başka arkadaşıma bırakırım çünkü genel başkanlı koltukları zaman tüketme yeri değil hizmet üretme yeridir. Çok değerli dostlarım 'gel bizimle beraber ol' diyorlar. Benim milletim göreve çağırıyor.

"Şu anda ham bir görüş var"

Aldığımız karar şu; hiçbir zaman şahısların fikri önemli değil. Kurullarımız var. Başkanlarımızla toplanacağız vakti gelince nasıl bir çalışma yapmamız gerektiğini söyleyeceğiz. Şu anda ham bir görüş var. Netleşmeyen ama giderek ağırlık kazanan bir görüş var. Birinci turda biz arzu ederiz ki partimiz çıksın kendi görüşlerini bütün yurttaşlarımızla buluştursun. Birinci turda kendi adayımızla girelim ikinci turda son iki aday kim kalıyorsa milletimiz zaten orada bütünleşiyor.

"Bizim çıkaracağımız aday ipi göğüsleyebilir"

Bizim mutlaka olmazsa olmazımız ortak akıl. Ortak aklı kullandığımız zaman milletimiz mutlu olacak. Birinci turda bir başka adayı destekleme durumumuz yok. Bizim çıkaracağımız aday ipi göğüsleyebilir. Çok samimi olarak söylüyorum. İnanın ki partimiz uzun yıllar ülkeyi yönetecek ve biz ezberleri bozacağız."