Sakaryalı çiftçi pahalı gelince kendi makinesini yaptı annesi dertten kurtuldu 100 liraya mal etti

"Bir tek kasnak ve rulmana para verdim"

Sadece bazı parçalar için 100 TL harcadığını ifade eden Kadir Aydın, "Hurdalıkta bulduğum tarım araçlarının parçalarından bir makine yaptım. Süt makinesinin motorunu taktığımız makinede varil ve zincir gibi hurdalıktan alınan malzemeleri kullandım. İçine zincir sistemi bağladık. Milin dönmesiyle birlikte zincirler mısıra vurduğunda mısırı tanelerine ayırıyor. Posasını ise sağlam bırakıyor. Bu şekilde eleme işlemini yapıyor. Bu makinenin bana 100 lira gibi bir maliyeti oldu. Çünkü malzemelerin birçoğunu kendi araçlarımızdan ve hurdalıktan bulduğumuz için uyguna geldi. Bir tek kasnak ve rulmana para verdim ve maliyeti de 100 lira oldu" diye konuştu.