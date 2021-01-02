ABD'de Trump'tan seçimleri protesto mitingi

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'ta başkent Washington'da seçimleri protesto mitingi düzenleyeceğini belirtti.Abone ol
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başkent Washington DC’de miting yapacağını duyuran Trump, “Washington D.C.’deki büyük protesto mitingi saat 11.00’de (TSİ 18.00) 6 Ocak’ta yapılacak. Yerle ilgili ayrıntılar paylaşılacak” açıklaması yaptı.
Temyiz başvurusu
Trump'ın kampanya ekibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada salı günü Wisconsin Yüksek Mahkemesi'ne eyaletteki Joe Biden'ın seçim zaferinin geri çevrilmesine yönelik dava açıldığını duyurmuştu.