MetroPOLL'den olay koronavirüs aşısı anketi! Sonuçlar çok dikkat çekici
MetroPOLL'ün yaptığı koronavirüs (Covid-19) araştırmasına göre; katılımcıların 51.5'i aşı yaptıracağını söylerken, yüzde 48.5'i yaptırmayacağını ifade etti.
MetroPOLL Araştırma Şirketi, katılımcılara "Koronavirüs aşısı geldiğinde yaptıracak mısınız?" sorusunun da yöneltildiği bir anket gerçekleştirdi.
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Katılımcıların yüzde 51.5'i bu soruya "Evet, yaptıracağım" yanıtını verirken, "Hayır, yaptırmayacağım" diyenlerin oranı yüzde 48.5 oldu.
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Aşıyı yaptıracağını söyleyenlerin, destekledikleri siyasi partilere göre dağılımında ise dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
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