Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın sözlerine tepki: Özür dile Erdoğan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başörtülü kadınları vitrin mankeni gibi kullandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı özür dilemeye çağırdı.

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CHP'li Fikri Sağlar'ın tepki çeken "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum." sözleri yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Fikri Sağlar'a tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin başörtülü kadınlara tavrını eleştirirken kullandığı ifadeler, ana muhalefet ile AK Parti'yi karşı karşıya getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kadınlar hangi partide siyaset yapacaklarına kendileri karar verir. Kadınlara istikamet çizmek, ne giyeceklerini, nasıl yaşayacaklarını söylemek kimsenin haddi değildir! #ÖzürDileErdoğan"



Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerine yanıt

CHP'nin eski milletvekili Fikri Sağlar'ın türbanlı hakimlere yönelik sarf ettiği sözler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi aldatmıyor" ifadelerini kullanmıştı.