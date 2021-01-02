Mutasyonlu koronavirüs iki ilde görüldü karantinaya alındılar

Türkiye’ye İngiltere’den gelen mutasyonlu koronavirüs hastası 15 kişiden birinin Balıkesir’in Edremit ilçesinde karantina altına alındığı öğrenildi. Gaziantep’e gelen 2 kişide de mutasyonlu virüsün görülmesi üzerine söz konusu kişiler karantinaya alındı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüsün ülkemizde de 15 kişide görüldüğünü açıkladı. Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen 15 kişiden birinin, Edremit ilçesinin turistik Kızılkeçili Mahallesi'nde yaşadığı öğrenildi.

Jandarma nöbet tutuyor

Kimliği açıklanmayan hastanın yaşadığı ev karantinaya alındı. Evin bahçe kapısına 'Pandemi tedbirleri kapsamında bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' yazısı asıldı.

Jandarma ekipleri de dün akşamdan itibaren evin önünde 24 saat nöbet tutmaya başladı. Eve giriş ve çıkışa izin verilmiyor.

Yurda götürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Kızılkeçili Mahallesi'nde, mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen erkek hasta, sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak karantina için yurda götürüldü. 112 Acil Servis ambulansındaki tam donanımlı sağlık ekibi, mutasyonlu koronavirüs tespit edilen 40'lı yaşlardaki erkek hastayı, Balıkesir'deki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurda götürmek üzere aldı. Hasta, evden elinde valiziyle yürüyerek çıktı. Sağlık ekibi, hastaya ambulansta yolculuk sırasında uyması gereken kuralları anlatıp uyarılarda bulundu.

Öte yandan, mutasyona uğramış koronavirüsün, hastadan alınan numunelerin Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarına gönderilmesi ve incelenmesi sonucu tespit edildiği öğrenildi.

Gaziantep'te, mutasyona uğramış koronavirüslü 2 hasta, karantinada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı mutasyonlu koronavirüsün Türkiye'de görüldüğü 15 kişiden 2'sinin Gaziantep'te olduğu belirtildi. İngiltere'den geldikleri ve yapılan testlerinde mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen hastaların, genel sağlık durumlarının iyi olduğu için evlerinde karantinaya alındığı belirtildi.

Kimlikleri açıklanmayan ve mutasyonlu virüs taşıyan kişilerin İngiltere'den ilk olarak İstanbul'a geldikleri ardından ise Gaziantep'e döndükleri belirlendi. Filyasyon ekipleri tarafından kente geldikleri andan testleri yapılan bu kişilerin, virüs saptanmasının ardından karantinaya alındıkları belirtildi.

Öte yandan mutasyonlu virüs tespit edilen kişilerin, kentte 10 gün boyunca dolaştığı yönündeki haberler üzerine Gaziantep Valiliği'nden de yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, yurt dışından gelen hastaların takibinin yapıldığı ve kente gelişlerinin ardından sıkı izolasyona tabi tutulduğu vurgulanarak şöyle denildi:

"Bazı basın mecralarında İngiltere'den Gaziantep'e mutasyona uğramış olan Covid-19 virüsü taşıyan yolcuların geldiği ve hasta olduğunu bile bile 10 gün boyunca şehir içinde dolaştığı ifadelerine yer verilmiştir. Bu ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Mutasyona uğramış olan Covid-19 vakaları ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığımızın aldığı önlemler doğrultusunda İngiltere'den ülkemize gelen tüm yolcular gidecekleri illere liste halinde bildirilmekte ve hem yol esnasında hem de kalacakları ikamette izolasyona tabi tutulmaktadır. İlimize İngiltere'den gelen yabancı uyruklu olanlar dahil olmak üzere bütün yolcular da geldikleri andan itibaren sıkı bir izolasyona tabi tutulmuş ve PCR testleri yapılmıştır."