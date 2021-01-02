Eski Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa koronavirüse yakalandı

Eski Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

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Yarı resmi al-Ahram gazetesinde çıkan habere göre, Musa, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine kendisini evinde karantinaya aldığını söyledi.

Sağlık durumunun şimdilik istikrarlı olduğunu ileten Musa, hastaneye kaldırılmadığını ve tıbbi takibinin yapıldığını dile getirdi.

Musa şunları ifade etti:

"Sağlık durumum Allah'a hamdolsun iyi. Şu ana kadar hastaneye yatmamı gerektiren bir durum yok. Vatandaşlar dikkatli olmalı, korunma önlemlerini yerine getirmeliler. Virüs çok hızlı yayılıyor ve hafife almamak gerekiyor."

Kovid-19'un ikinci dalgasının yaşandığı belirtilen Mısır'da hükümet, salgının yayılmasını engellemek amacıyla toplantı ve münasebetlere yasak getirirken, aykırı davrananlara maddi ceza uygulanması kararları aldı.

Son resmi verilere göre, Mısır'da Kovid-19 vaka sayısı 138 bin 62'ye ulaşırken, toplam vefat sayısı 631'e yükseldi.