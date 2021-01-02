BIST 1.477
DOLAR 7,43
EURO 9,07
ALTIN 452,98
HABER /  YEREL

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Anadolu Ajansı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün İzmir'in Urla ilçesine 19,49 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Abone ol

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.25'te merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.  Deniz yüzeyinin 6,84 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün İzmir'in Urla ilçesine 19,49 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında tepki çeken kare
Bursa'da eşini öldüren zanlı: Başkasına gitmesin diye vurdum
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Omar Elabdellaoui'ye ziyaret
Batuhan Karadeniz'den sürpriz Trabzonspor hamlesi
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (1 Ocak 2021)
Türkiye, İngiltere'ye kapıları kapadı!
Samsun'da doktor anne ve babayı kahreden ölüm
Akhisar, Milli Piyango'nun talihlisini merak ediyor!
İtalya'da koronavirüs aşısı olmayı reddeden sağlık çalışanları tartışma konusu oldu
Paşinyan'ın Türk ürünlerine boykot açıklaması güldürdü
Yorumlar