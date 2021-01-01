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AK Partili Ömer Çelik'ten Sözcü'nün Ayasofya skandalına sert tepki

Demirören Haber Ajansı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sözcü gazetesinin Ayasofya skandalına ilişkin, "Ayasofya Camii'nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var. Ayasofya, 2020 yılının taçlı yıldızıdır" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, Sözcü gazetesinin '2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı' olarak nitelendirilen olayların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını da eklemesine çok sert tepki gösterdi.

Çelik, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafını paylaşarak, "Ayasofya Camii’nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var. Millete ait olan, 'Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir' ilkesini de sevmiyorlar. Ayasofya, 2020 yılının taçlı yıldızıdır. Cumhurbaşkanımıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin değerlerinin güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin sevinmesi için gayret edeceğiz. Egemenliğin millete ait olduğu ilkesi pusulamız olmaya devam edecek. Milletimizin duasına ve sevincine katılanlara ne mutlu" ifadelerini kullandı.

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