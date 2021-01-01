Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (1 Ocak 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 21.093'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; bin 908'i semptomatik olmak üzere 12 bin 203 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 220 bin 855'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 212 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen sayısı 14 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 14 bin 110 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 114 bin 760'a yükseldi. Toplam test sayısı 24 milyon 662 bin 670'e, ağır hasta sayısı ise 3891'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 1.908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum'' ifadelerini kullandı.