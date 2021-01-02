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HABER /  POLİTİKA

Bakan Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e Erdoğan tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevabı sert oldu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından kadınlarla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kadınların güvenliği sağlanması gerektiğini söyleyen Akşener, şu ifadeleri kullanmıştı;

''Sayın Erdoğan; Ülkemizde son 1 yılda, 386 kadın katledilmişken; çıkıp utanmadan kadınlara hakaret edeceğine, git önce görevini yap, kadınların güvenliğini sağla. Bu millet bu kirli zihniyetten artık bıktı''

Bir siyasetçinin başına gelebilecek en büyük musibet
Bu sözlerin çok ağrına gittiğini ifade eden Bakan Süleyman Soylu ise  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadın hakları konusundaki hassasiyetine vurgu yaparak şu paylaşımları yaptı;

''Akşener’in Cumhurbaşkanımıza kadınlar üzerinden söylediği söz ağırıma gitti... Recep Tayyip Erdoğan, kadın hakları konusunda zihniyet devrimcisidir. Faşist bir zihniyeti körü körüne savunmak adına niteliksiz saldırmak Allah’ın gücüne gider. Bir siyasetçinin başına gelebilecek en büyük musibet, bugün yanında bulunduklarına alet olmaktır... Siyasi tarihimizde bunların kullandığı kimse iflah olmadı... Allah kurtarsın.''

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