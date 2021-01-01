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Altınordu'da koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 11'e yükseldi

Anadolu Ajansı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan futbolcu sayısı 11'e çıktı.

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Altınordu Kulübünden alınan bilgiye göre; oynanacak Balıkesirspor maçı öncesi yapılan testlerde 4 futbolcuda daha pozitif bulguya rastlandı. Böylece yeni tip koronavirüse (Kovid-19) testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 11'e yükseldi.

Altınordu'da sakatlıkları bulunan Furkan Çil, Ufuk Budak ve Yiğithan Güveli ile kırmızı kart cezalısı Kahraman Demirtaş da cumartesi saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki Balıkesirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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