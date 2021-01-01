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HABER /  DÜNYA

Paşinyan'ın Türk ürünlerine boykot açıklaması güldürdü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türk ürünlerinin ülkeye girişini 6 ay yasaklanmasıyla Türkiye pazarının sarsıldığını söyledi.

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Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan tarafından aldığı büyük yenilgi sonrası Ermenistan'da hain ilan edilen Başbakan Nikol Paşinyan, yeni yıl mesajı yayınlayarak, halkına seslendi.

"Türkiye pazarı sarsıldı"
Açıklamasında Türk ürünlerine uygulanan boykot da değinen Paşinyan, "Bu kararımız ile Türkiye pazarı sarsılmış durumda. Eğer Azerbaycan'a destek vermekten vazgeçerlerse kararımızı tekrar gözden geçiririz." ifadelerini kullandı.

Paşinyan'ın bu sözleri kendi halkı tarafından bile komik bulunurken, sosyal medyada da dalga konusu oldu.

Erivan hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise, “Türk ürünlerinin ülkeye girişinin yasaklanması, her şeyden önce güvenlik ve Türkiye’nin Karabağ’da yaşananlardaki rolü sebebiyle alınmış bir karardır.” ifadeleri kullanmıştı.

Türkiye, Azerbaycan'ın yanında

Dağlık Karabağ’da eylül sonuna doğru başlayan mücadelede Türkiye, her anlamda Azerbaycan'ın yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini açıkça ifade etmişti.

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