Samsun'da doktor anne ve babayı kahreden ölüm

SAMSUN'a İstanbul'dan ailesiyle birlikte yılbaşı tatiline gelen Ömer Kerim Korun (7), evde oyun oynadığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. İlk müdahalesi doktor olan anne ve babası tarafından yapılan Ömer Kerim, yaşamını yitirdi.

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Yılbaşı tatili için ailesiyle İstanbul'dan Samsun'un Atakum ilçesine gelen Ömer Kerim Korun (7), evde kardeşleri ile oyun oynarken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Çocuğa ilk müdahaleyi doktor olan anne ve babası yaptı.

Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından çocuk, ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Ömer Kerim, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ölümü şüpheli bulunan çocuk otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.