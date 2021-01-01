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Batuhan Karadeniz'den sürpriz Trabzonspor hamlesi

2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'da forma giyen Batuhan Karadeniz'den sürpriz bir hamle geldi. Batuhan, Instagram hesabından Trabzonspor'u takibe alması dikkat çekti.

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Bir dönem Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen Batuhan Karadeniz, futbol basamaklarını çok hızlı çıkmıştı. Neredeyse oynadığı her takımda bir kadro dışı kalma hikayesi yaşayan golcü futbolcu, şu ana kadar 12 farklı takımda oynadı. Arada kulüpsüz dönemler de geçiren Karadeniz, futbol kariyerini 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'da sürdürüyor. Beyaz Grup'ta Manisa FK'nin ardından 2. sırada bulunan Trabzon ekibinde sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

15'i lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 17 maça çıkan Batuhan Karadeniz, takımına 12 gol 1 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, ligde 2. sırada yer alan Hekimoğlu Trabzon'un bu başarısında önemli pay sahibi oldu.

Sörloth'un ayrılmasından sonra Djaniny, Afobe ve Stiven Plaza gibi oyuncuları kadrosuna katan ancak bir türlü istenilen performansı alamayan Trabzonspor'da her geçen yeni bir forvet ismi gündeme gelirken; Batuhan Karadeniz'in Karadeniz devinin listesinde olduğu iddia edilmişti. Hekimoğlu Trabzon Başkanı Celil Hekimoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sinyali vermiş, ''Batuhan dolu dizgin geliyor. Daha güçlü, daha seri, zaten golcü. Trabzonspor'da olmaz mı?" paylaşımını yapmıştı.

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