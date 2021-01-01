CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında tepki çeken kare

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İSTAÇ Kompost ve Geri Kazanım tesislerinde açıklama yaptığı sırada objektiflere yansıyan kare tartışmalara neden oldu.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İSTAÇ Kompost ve Geri Kazanım Tesisleri'ni gezdi. Kılıçdaroğlu'na ziyareti sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nun basına görüntü verdiği sırada oluşan görüntü dikkatlerden kaçmadı.

Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında CHP heyetindeki kadın-erkek herkesin kafasında baret bulunurken başörtülü kadınların bareti ellerinde taşımaları sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sosyal medyada, "Algı için başörtülü kadının güvenliği hiçe sayıldı" yorumları yapıldı.

'Başörtülü hakim' sorusu Kılıçdaroğlu, Eski Bakan Fikri Sağlar'ın 'başörtülü hakim' ile ilgili görüşlerini paylaşıp paylaşmadığının sorulması üzerine de "Nasıl paylaşırım arkadaşlar? Çağın neresindeyiz biz? Kişi başörtüsü takar takmaz. O, onun tercihidir. Peki benim görevi nedir? Onun tercihine saygı duymaktır. Efendim, 'Hakim böyle olursa şöyle olursa...' Hakim, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verirse gerçek anlamda hakimdir, benim başımın üzerinde yeri vardır. Başörtüsü takar takmaz, başka bir şey yapar yapmaz o ayrı bir şey. O, onun özel yaşam tarzıdır, ona benim saygı duymam lazım. Ama ben saygı duyarken ondan ne bekleyeceğim gerçek anlamda adalet dağıtmasını bekleyeceğim. Adalet dağıttığı süre içinde hiçbir sorunum yok. Kaldı ki bizim parti meclisinde de var, üstelik hukuk mezunu arkadaşlarımız da var parti meclisinde görev yapıyorlar. Dolayısıyla böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum" dedi.

Bülent Turan'dan tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, tepki çeken görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'na seslenen Turan, ''Bugün açıklama yaptığınızda etrafınızdaki kadın erkek herkesin kafasında baret varken sağınızdaki hanımefendinin başında neden baret yok Sayın Kılıçdaroğlu'' ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından CHP'ye peş peşe sorular sıralayan gazeteci Cengiz Alçayır da ''Erdoğan, yalan mı söylüyor? 139 vekile sahip CHP'de bir tane bile başörtülü milletvekili var mı? 81 ilden hangi il başkanı başörtülü? 911 ilçe başkanından başörtülü kadın ilçe başkanı sayısı 1 mi yoksa iki mi? MYK, YDK, PM üyelerinden sadece 1 tanesi başörtülü değil mi?'' diyerek tepkisini dile getirdi.