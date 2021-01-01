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Bursa'da eşini öldüren zanlı: Başkasına gitmesin diye vurdum

Demirören Haber Ajansı

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde yeni yıla dakikalar kala tartıştığı dini nikahlı eşi Selma Taşkömür'ü pompalı tüfekle bacaklarından vurarak öldüren Fahri Küçükcivan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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BURSA'nın Yıldırım ilçesinde yeni yıla dakikalar kala meydana gelen olayda; Fahri Küçükcivan ve dini nikahlı eşi Selma Taşkömür arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taşkömür, evden çıkarken; Fahri K., evden aldığı pompalı tüfekle eşinin peşinden gitti. Kısa bir süre sonra sokakta yürüyen eşinin yanına yaklaşan Fahri K., art arda 7 el ateş etti. Selma Taşkömür, belinden aşağısına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Genç kadın, acı içinde yardım çağrısında bulunurken; Fahri K., bir süre pompalı tüfekle eşinin başında bekledi. Daha sonra koşarak kaçtı.

Kurtarılamadı

Ağır yaralanan Selma Taşkömür, olay yerine sevk edilen acil sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. İki bacağına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Selma Taşkömür, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

"Başkasına gitmesin diye bacaklarından vurdum"

Olaydan sonra kaçan katil zanlısı Fahri K. ise polis ekiplerince yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin burada verdiği ifadesinde, "Aramızda şiddetli geçimsizlik vardı. Akşam da tartışmaya başladık. Tartışma sırasında bana, 'Gönlümde başka biri var, onu seviyorum, ona gideceğim' dedi. Ben de başkasına gitmesin diye bacaklarından vurdum" dediği öğrenildi.

Fahri K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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