Sözcü'den Ayasofya eleştirilerine olay yanıt: Haberimizi çarpıtıp bizi hedef gösterdiler

Sözcü gazetesi, Ayasofya'nın açılışını 2020'nin felaketleri arasında göstermesiyle ilgili gelen eleştirilere "Oysa amacımız Ayasofya'nın ibadete açılmasını eleştirmek değil, yıla damga vuran bir olay olduğunu hatırlatmaktı" yanıtını verdi.

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Sözcü gazetesinin dünkü skandal manşeti tartışılmaya devam ediyor. “2020’nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı” başlıklı manşetinin altında Ayasofya’nın ibadete açılmasına yer veren gazete, büyük tepki çekti. Ayasofya'nın açılışını 2020'nin uğursuz olayları arasında gösteren gazete, sert eleştirileri görünce geri vites yaptı. Suçlamalara yanıt verilen açıklamada "Haberimizi çarpıtıp bizi hedef gösterdiler" denildi.

Oysa dünkü haberde Ayasofya'nın açılışına dair fotoğrafın altına "Yıllarca müze olarak hizmet veren İstanbul'daki Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra ibadete açıldı. Dünya tepki gösterdi" ifadeleri yer almıştı. Gazetenin 1. sayfasında yapılan söz konusu açıklama aynen şöyle:

Haber çarpıtılmış!

Sözcü gazetesi, dünkü 1’inci sayfasında, 2020’de yaşanan bazı olayları manşet yaptı. “2020 torbasından felaket ve gözyaşı çıktı” başlığıyla verilen haberde, yıla damga vuran gelişmeler özetlendi. Bunlar arasında 19 Mayıs Bayramı’nın balkonda kutlanmasından EBA’lı eğitime, yeni normal hayattan yaşadığımız acı olaylara kadar pek çok konu vardı. O konulardan biri de 2020’nin temmuz ayına damgasını vuran Ayasofya’nın ibadete açılmasıydı. SÖZCÜ okurları manşetimizi normal karşılarken bazı çevreler farklı yorumlayıp Ayasofya üzerinden olumsuz algı yaratmaya çalıştı.

Sosyal medya ve bazı sitelerde “SÖZCÜ Ayasofya'nın açılmasını felaket olarak gösterdi” yalanını yaydılar. Haberimizi çarpıtıp bizi hedef gösterdiler.

Oysa amacımız Ayasofya'nın ibadete açılmasını eleştirmek değil, yıla damga vuran bir olay olduğunu hatırlatmaktı. Nitekim manşetimiz dün Ayasofya'da Cuma Namazı'nı kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu.

Erdoğan, “Ben SÖZCÜ okumuyorum. Kimse de buna para verip almasın” dedi… Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerine sonuna kadar katılıyoruz.

Çünkü Erdoğan bir anlamda ülkede fikir özgürlüğü olduğuna dikkat çekti. “Beğenmiyorsan almazsın” mesajı verdi. Zaten demokrasilerde de böyle olur.

SÖZCÜ bugün Türkiye'nin en çok satan gazetesi.

İşte bu yüzden de kıskanılıyor, haberleri çarpıtılıp çamur atılmak isteniyor.

Editoryal hata olarak yorumlanan bu sunumda, Ayasofya'nın açılışına “felaket” demek gibi bir kastımız yoktu.

SÖZCÜ bu toplumun bir parçasıdır. Bizler de milletimizin sevindiğine sevinir, üzüldüğüne üzülürüz.

Kırmızı çizgimiz, “Vatan, millet, devlet, bayrak ve din”dir. Yıllarca SÖZCÜ gazetesi bunlara saygı duydu.

PKK, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede ve Yunanistan, ABD, Suriye, Rusya, Fransa gibi dış sorunlarda devletin yanında yer aldı.

SÖZCÜ bağımsız bir gazetedir. Kimseden emir ve talimat almaz. Ne iktidarın, ne muhalefetin uşağı olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Biz gücümüzü sadece siz okurlarımızdan alıyoruz.