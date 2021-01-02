Fahrettin Altun'dan 'başörtüsü' paylaşımı! Olaya ateş püskürdü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'li Fikri Sağlar'ın 'başörtülü hakim' sözlerine ilişkin, "Milletimiz sahici siyaseti de tanır, sokma akılla yapılan yalancı siyaseti de..." tepkisini gösterdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından CHP'ye gönderme yaparak "Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir. Milletimiz irfan sahibidir. Hafızası diridir. Sahici siyaseti de tanır, sokma akılla yapılan yalancı siyaseti de..." ifadelerine imza attı.