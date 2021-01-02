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Kılıçdaroğlu'nun başörtülü danışmanından Erdoğan'a tepki

CHP Genel Başkan Danışmanı Nuray Çepni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'de siyaset yapan kadınlar için "vitrin mankeni" ifadelerini kullanmasına tepki gösterdi. Çepni, "Yoksa yaradılan başörtülüyü, 'Sadece bana oy verirse severim' mi diyorsunuz" şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz işte başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor, geçti o işler” şeklindeki sözleri CHP cephesinde tepki almaya devam ediyor.

Son olarak tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı  Nuray Çepni, Erdoğan'ın eski sözlerini hatırlattı.

Çepni, "Sayın AK Parti Genel Başkan, siz hani 'yaradılanı seviyordunuz, yaradan ötürü?' Yoksa, 'Yaradılan başörtülü, sadece bana oy verirse severim' mi diyorsunuz? Siz merak etmeyin, sevmediğiniz yaradılanlar günden güne çoğalıyor" dedi.

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