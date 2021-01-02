Ankara'da sır ölümler! Bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde apartman garajında 3 gencin cansız bedenleri bulundu.Abone ol
Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanda zehirlenme vakası ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Ekipler, binanın kapalı garajında 3 genci hareketsiz yatarken buldu.
3 genç 20-25 yaşlarında
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 20-25 yaşlarındaki 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaştı. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
İsimleri belli oldu
Ölenlerin Halil İbrahim Altıntaş (25), Burak Karakoç (24) ve Hüseyin Şahinoğlu (25) olduğu belirlendi.