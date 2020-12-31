CHP'li Fikri Sağlar'ın 'başörtülü hakim' sözlerine tepki yağıyor! Faşist kafa

CHP’li Fikri Sağlar’ın "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum" sözlerine tepki yağıyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "2020 yılının son faşist saldırısı CHP’li Fikri Sağlar’dan geldi" derken, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül "Herkes bu ülkenin eşit ve birinci sınıf vatandaşıdır" dedi. İşte diğer tepkiler...

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Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar, Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu 'Sözüm Var' programına konuk oldu. Programda 28 Şubat olayları tartışılırken, Fikri Sağlar'ın kullandığı ifadeler tepki çekti. Konuşmasını başörtüsüne getiren Sağlar, "Kendimden söylemek istiyorum. Ben yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Twitter hesabından Fikri Sağlar'a tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı; "2020 yılının son faşist saldırısı CHP’li Fikri Sağlar’dan geldi. CHP'li Sağlar, 'Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum' demiş. Doğrudan insanların düşüncelerini, inançlarını ve demokratik haklarını hedef alan barbarca bir nefret söylemidir bu.

Adaleti ve insanlığı tehdit eden kılık kıyafet değil bu faşist zihniyettir. Türbanlı bir hakimin adil olamayacağı görüşü barbarca ve nefret suçu içeren bir yaklaşımdır, şiddetle kınıyoruz. CHP'li Fikri Sağlar'ın "türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum" ifadesi tam bir bölücülük örneğidir; kendi deyimi ile lafını iade edersek "ideolojiktir" ve "militanca"dır! Demokrasi ve hukuk düşmanı barbar bir zihniyettir.

'CHP içinde barbar zihniyetteki bu kafalar...'

Düşünce ve inanç temelinde, bireyi ve toplumu hedef alan her yaklaşım insanlık suçudur. CHP içinde barbar zihniyetteki bu kafalar, karanlık anlayışları hala topluma dayatma peşindeler. Bu, CHP içinde kronikleşmiş bir vakadır. Bu faşist zihniyet, ötekileştirici, ayrımcı ve özgürlükleri hedef alan yaklaşımları ile ülkemize ve insanımıza kötülük yapmaya devam ediyor. Utanç verici olan bu özgürlük ve inanç düşmanlığı, bazı dönemler kamufle edilmeye çalışılsa da çok geçmeden yeniden gün yüzüne çıkıyor.

'Bu zihniyetle mücadele bir insanlık vazifesidir'

Barbarlar, tarih boyunca sadece şehirlere, insanlara ve kültürel miraslara saldırmadı. Düşünceye, inanca ve özgürlüklere de saldırdı, yok etmeye çalıştılar. Dayatarak, ötekileştirerek ve reddederek, toplum üzerinde baskı kurmaya çalışmak, barbarlıktır. Barbarlık pusuda bekliyor. CHP'li Sağlar'ın kadınları rencide eden ve giyim tarzına göre yargılayan nefret dolu açıklaması, bugünün CHP'sinde halen bir zihniyet değişimi ve dönüşümü yaşanmadığını göstermektedir. Demek ki 2021 yılında da faşizmle mücadeleye devam edeceğiz. Bu zihniyetle mücadele bir insanlık vazifesidir. Ülkemizin geleceğini karartmak ve demokrasimizi vesayet altına almak isteyenler fırsat kolluyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz.

'Asla müsaade etmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü demokratikleşme iradesi sayesinde, "başörtüsü yasağı" denilen barbarlık tarihin mezarlığına gömülmüştür. Faşist zihniyetin o utanç verici yasakları yeniden milletimize dayatmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Başörtülü-başörtüsüz ayrımı yapmadan ve her türlü ayrımcılığı reddederek ülkemizin tüm kadın fertlerini saygıyla selamlıyor, kadınlarımızın özgürlüklerinin her zeminde takipçisi olmaya devam edeceğimizi vurguluyoruz. Bu vesileyle tüm kadın hukukçularımıza saygılarımızı sunuyoruz.''

İbrahim Kalın: Türkiye bu zihniyete geçit vermeyecektir

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, katıldığı televizyon programında, 'türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum' diyen CHP eski milletvekili Fikri Sağlar'a tepki gösterdi. Kalın, "Başörtüsü ve kılık kıyafet üzerinden yapılan her tür ayrımcılık, barbar ve müptedi bir zihniyetin tezahürüdür. Kadınların temel bir insan hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir, ayrımcılıktır, ırkçılıktır. Türkiye bu zihniyete geçit vermeyecektir" dedi.

Abdulhamit Gül: Herkes bu ülkenin eşit ve birinci sınıf vatandaşıdır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; ''Herkes bu ülkenin eşit ve birinci sınıf vatandaşıdır. Ayrımcı siyaset, ötekileştirici dil, kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür. İnsanlık için koronadan tehlikeli bu fikri hortlatmak isteyen zihniyet asla amacına ulaşamayacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Maskeniz düştü gerçekler ortaya saçıldı

"Maskeniz düştü. Gelecekle ilgili gerçek düşünceleriniz ortaya saçıldı." diyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de "Allah'ın inayetiyle bu aziz millet 'Vatan, Millet, Din, Devlet' düşmanlarına bir daha fırsat vermeyecek" dedi.