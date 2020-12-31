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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil hakkında 'Atatürk'e hakaret'ten soruşturma başlatıldı

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığını yazdı. 

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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, '2020' başlıklı bugünkü yazısında 2020 yılında yaşananlara yer verdi. "Senin için nasıl geçti derseniz" diyen Özdil, kendi başından geçenleri de anlattı ve son gelişme olarak hakkında 'Atatürk'e hakaret' soruşturması açıldığını yazdı. İte Yılmaz Özdil'in yazısının ilgili bölümü...

- Kaçak saray yaptırdığımı iddia ederek aileme ait iki odalı yazlığa saldırdılar
- Silahlı kuvvetlere hakaret ettiğimi iddia ederek beş ay hapis cezası verdiler
- TBMM'ye hakaret ettiğimi iddia ederek hapse girmem için dava açtılar
- Yobaz bir akademisyen diyanet'e çağrıda bulunarak, cesedimin camiye sokulmamasını, cenaze namazımın kılınmamasını istedi
- Yazıya noktayı koyuyordum ki, gazeteden avukatım aradı, Atatürk'e hakaret ettiğim için hakkımda savcılık soruşturması başlatılmış.
- Yaşadıklarımızı okurken bile yorulduğumuz bir yıldı, 2020.

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