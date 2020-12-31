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Duayen gazeteci Kenan Akın hayatını hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

Türkiye gazetesi eski yayın yönetmenlerinden Kenan Akın, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

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Türkiye gazetesi eski yayın yönetmenlerinden Kenan Akın, korona virüse yakalanarak hastanede tedavi altına alınmıştı. Bir süredir korona virüs tedavisi gören 76 yaşındaki duayen gazeteci Kenan Akın, organ yetmezliği sebebiyle hastanede hayatını kaybetti. Basın camiasının önemli simaları arasında yer alan Akın’ın vefatı sevenlerini üzüntüye boğdu.

Kenan Akın kimdir?
Kenan Akın, 1944 yılında Mardin'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu'nu bitirdi. 1960 yılında muhabir olarak mesleğe başladı. Tercüman, Güneş, Günaydın ve Sabah gazetesinde Burhan Felek, Abdi İpekçi, Haldun Taner, Sabri Esat Siyavuşgil gibi ustalarla çalıştı. 1980-85 yılları arasında Tercüman gazetesinde yayın danışmanı, Güneş gazetesinde yayın koordinatörü oldu. 1992 yılında Türkiye Gazetesi Yayın Yönetmenliği görevine getirildi. Bu görevi değişik sürelerde üç defa üslendi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Türkiye'nin en uzun soluklu meslek dergilerinden birisi olan Babıali'yi çıkardı. Basın Konseyi üyeliği yaptı. Yeniçağ Gazetesinde köşe yazıları yazdı. TV 8’de Yönetim Kurulu Başkanvekili yaptı. Yazdığı kitap ve makalelerle bir döneme ışık tuttu. İsa Yusuf Alptekin, Dr. Fazıl Küçük, Rauf Denktaş, Enver Sedat, Saddam Hüseyin, Yaser Arafat, Muammer Kaddafi, Kral Abdullah, Kral Hüseyin, Ziya’ül Hak, Ebuzfez Elçibey, Mustafa Cemil Kırımoğlu, Haydar Aliyev’in de aralarında bulunduğu Türk ve İslam dünyasının önemli devlet adamlarıyla röportajlar yaptı. Çeşitli basın kuruluşlarından çok sayıda ödül aldı. Akın, iki çocuk babasıydı.

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