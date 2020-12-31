Hagi'den Galatasaray'a transfer önerisi: Onu kaçırmayın

Galatasaray, George Hagi'nin 'kaçırmayın, onu alın' dediği Romanya'nın Viitorul takımında forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Roberto Malaele'yi gündemine aldı.

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Süper Lig'de 2020 yılını zirvede tamamlayan Galatasaray, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sezon başında bazı bölgelere oyuncu almayı başaramayan Cimbom, ara transfer döneminde forma rekabetinin yüksek olduğu bir kadro kuracak.

Sarı-kırmızılı takım, son olarak Romanya'nın Viitorul takımında forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Roberto Malaele'yi gündemine aldı. Bazı yaşlı oyuncularıyla devre arasında yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, genç oyuncular ile kadrosunu güçlendirecek.

'Kaçırmayın'

Bu sebeple teknik heyetin, Hagi'nin de 'kaçırmayın, onu alın' dediği Malaele'yi çok istediği ve yılbaşından sonra transfer görüşmelerinin başlayacağı öğrenildi. Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın gelecek hafta görüşme yapmak için Romanya'ya gideceği öğrenildi.

500 bin Euro

Rumen ekibiyle masaya oturacak olan Hanedar transfer dönemi başlamadan ilk transferi gerçekleştirmeye çalışacak. Galatasaray'ın genç oyuncu için Viitorul'a 500 bin Euro önereceği belirtiliyor.

Önce altyapı sonra A Takım

Academia Hagi'de yetişen 17 yaşındaki futbolcu 2019-2020 sezonundan bu yana Viitorul forması giyiyor. Malaele'nin transferi gerçekleşmesi halinde genç oyuncu bir süre sarı-kırmızılı takım altyapısında forma giydikten sonra A Takım'a çıkartılacak.

Kolaylık sağlayacaklar

Galatasaray'ın eski yıldızları Gheorghe Hagi'nin sahibi olduğu, Gherghe Popescu'nun başkanlığını yaptığı Rumen ekibinin, Malaele transferinde sarı-kırmızılı takıma kolaylık sağlayacağı öğrenildi.