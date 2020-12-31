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Şanlıurfa'da günlerdir dışarı çıkmadığını fark ettiler! Eve girince şok oldular

İhlas Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da evde tek başına yaşayan yaşlı adamın dışarı çıkmadığını fark eden komşuları, kapıyı açtıklarında cansız bedeniyle karşılaştı.

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Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, evde tek başına yaşayan 78 yaşındaki Hüseyin Rahimler’in gün boyunca dışarı çıkmadığını fark eden komşuları, başına bir şey gelmiş olabileceğini düşünerek evine gitti. Kapıyı açanlar, yaşlı adamın hareketsiz yattığını görerek polis ile sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

İnceleme yapan polis ekipleri, yaşlı adamın vücudunda herhangi bir darbe ya da yara izine rastlamadı. Yapılan ilk incelemede yaşlı adamın sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi. Yaşlı adamın cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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