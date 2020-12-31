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Mevlüt Çavuşoğlu'nun S-400 açıklamasına ABD'den yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "ABD'den F-35 ve S-400'ler konusunda ortak çalışalım teklifi geldi" açıklamasını Washington yalanladı.

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Euronews’in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, S-400 yaptırımları ve F-35’ler ile ilgili bir çalışma grubunun olmadığını söyledi. Konuyla ilgili gazetecilerin sorusuna elektronik posta yoluyla cevap veren üst düzey ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü ise “Yaptırımların mevcut karşılıklı askeri işbirliği üzerindeki etkisine ilişkin rutin çalışma düzeyinde istişareler var. Ancak bu ortak bir çalışma grubu değil” açıklaması yaptı.

Yetkili ayrıca “14 Aralık’ta Pompeo tarafından açıklanan yaptırımların tam olarak uygulanması konusunda mutabıkız” dedi.

Çavuşoğlu ne demişti?
ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, geçmişte ABD'ye S400 alımları konusunda bir çalışma grubu kurma teklifi yapıldığını ancak kabul edilmediğini belirtti. 

Çalışma grubu teklifinin ABD'ye yeniden iletildiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Biz daha önce bir çalışma grubu oluşturulması teklifinde bulunduk. NATO bünyesinde, NATO'dan ABD'den ve Türkiye'den uzmanların da olduğu. S400'le ilgili iddialar doğru mu, değil mi uzmanlar değerlendirsin istedik. ABD o zaman yanaşmadı. Şimdi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığımız telefon görüşmesinde teklifin geçerli olduğunu söyledik. Bu konuda ABD'liler de 'birlikte çalışalım' dediler. Şu an ortak bir çalışma grubu kurulmadı ama görüşmeler var. Çalışma grubu kurulunca ilan ederiz." diye konuştu. 

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