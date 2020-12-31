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Aylin Sözer'in babası konuştu o iddia doğru değil

İstanbul Maltepe'de öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in babası Ayhan Sözer, zanlı Kemal Ayyıldız'ın kızına dolap yapmak için fiyat verdiğini belirtti. Baba Sözer, "Kızım 'fazla' deyip göndermiş. Kızımın erkek arkadaşı değil. Kızımın böyle bir şeye vakti yok. Benim kızım delikanlıdır her şeyi söyler sevgilim var derdi" dedi

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İstanbul Maltepe'de Kemal Ayyıldız tarafından öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in babası Ayhan Sözer Habertürk'e konuştu. Kızının iki ay önce Sefaköy'den Maltepe'deki bu eve taşındığını belirten Sözer, "Kitapları için dolap yaptırmak istiyordu ve bu adamla konuşup fiyat almış. 25 bin lira isteyince anlaşamamışlar" dedi.

"Erkek arkadaşı olsa bilirdik"
Tutuklanan katil zanlısı Kemal Ayyıldız'ın ifadesinde Aylin Sözer ile ilişkisi olduğunu öne sürmesine tepki gösteren Ayhan Sözer, "Erkek arkadaşı olsa bilirdik. Ayrıca alt katında oğlu oturuyor, üstte kız kardeşi oturuyor yani hep birlikteler. Hiçbir şekilde aralarında gönül ilişkisi yok. Ben buna inanıyorum. Zaten benim kızım delikanlıdır her şeyi söyler, 'sevgilim var' derdi bize. Hadi ben Bursa'da yaşıyorum eşimle. Benim haberim olmadı diyelim ama bir yerden kokusu çıkardı bu işin" diye konuştu.

Kızını hunharca katledip yakan zanlı Ayyıldız'a tepki gösteren Ayhan Sözer, "Adi hırsız eve girişinden de belli yalpalaya yalpaya giriyor ve kızımı öldürüyor, üstüne bir de yakıyor" ifadelerini kullandı.

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