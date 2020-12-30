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HABER /  POLİTİKA

Bakan Elvan'ın ev sahipliğinde ekonomi ve reform zirvesi

Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde 6 bakanın katılımıyla 'ekonomi ve reform' gündemine ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde 'ekonomi ve reform' gündemine ilişkin gerçekleştirilen toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

Toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Elvan, "Değerli bakanlarımızla ekonominin genel görünümünü ve önümüzdeki dönemin reform gündemini değerlendirdiğimiz bir toplantı gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

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