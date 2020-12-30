Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi 22 yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da olduğu 22 kişi yaralandı.

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MARDİN'in Kızıltepe ilçesi Dikmen Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada; tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 NE 431 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan aralarında çocukların da olduğu 22 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bazı işçiler, yoldan geçen sürücüler tarafından hastanelere kaldırılırken; bazı işçiler de olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.