Galatasaray'da futbolculara yeni yıl müjdesi

Galatasaray, yaptığı 100 milyon TL'lik ödemeyle birlikte futbolculara olan geriye dönük tüm borçlarını kapattı.

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Galatasaray’da yönetimden futbolculara yeni yıl öncesinde güzel haber geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle kulüplerde ödemelerin aksadığı bir dönemde Galatasaray yönetimi, futbolcularına 2021 yılı öncesinde tüm borçlarını ödedi.

Futbolcuların geriye dönük alacağı 100 milyon TL’lik ücreti oyuncuların hesabına yatıran yönetim, futbolculara olan tüm borcu kapattı.

Galatasaray Kulübünün bu ödemeyle birlikte hiçbir futbolcuya geriye dönük bir borcu kalmadı.