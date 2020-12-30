Yağızkan Dikmen kimdir kaç yaşında oynadığı diziler hangisi

Yağızkan Dikmen, Kuruluş Osman dizisine katılan isimleri arasına dahil oldu. Osman’ın bey olmasından sonra yeni fetihler için postalar bir kez daha kınından çıkacak. Kuruluş Osman oyuncuları arasına Yağızkan Dikmen de katıldı. Peki Yağızkan Dikmen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte Kuruluş Osman oyuncusu Yağızkan Dikmen’in hayatı.

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Yağızkan Dikmen, Kuruluş Osman dizisine katılan isimleri arasına dahil oldu. 39. bölümde Ertuğrul Bey’in vefatından sonra Kayı için yeni bey seçme toyu düzenlendi. Kayı’nın beyleri, Osman’ı Ertuğrul Bey’in yerine seçti. Osman’ın bey olmasından sonra yeni fetihler için postalar bir kez daha kınından çıkacak. Kuruluş Osman oyuncuları arasına Yağızkan Dikmen de katıldı. Peki Yağızkan Dikmen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte Kuruluş Osman oyuncusu Yağızkan Dikmen’in hayatı.

Haliç Üniversitesinde konservatuar öğrencisi olan Yağızkan Dikmen, “Güzel Günler Göreceğiz” sinema filminde ve “Ağır Roman Yeni Dünya”ile "Cinayet" dizilerinin kadrosunda yer aldı.

Yağızkan Dikmen kimdir: Yağızkan Dikmen 3 Ocak 1988 İstanbul doğumludur. 26 yaşında olan oyuncu kova burcudur. 1.76 boyunda 70 kilo ağırlığında olan Yağızkan Dikmen Haliç Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Son dönemlerde rol almış olduğu dizilerde başarı göstererek seyircilerin beğenisini kazanan yakışıklı ve genç oyuncu Survivor'da yarışan Yiğit'in kardeşidir.

Yağızkan Dikmen; Cinayet, Asla Vazgeçmem ve Ağır Roman Yeni Dünya adlı dizilerde rol almıştır. Ayrıca Güzel Günler Göreceğiz adlı sinema filminde rol alan Yağızkan Dikmen 2007 yılında O ve 2011 yılında Zamansız adlı kısa filmde de oynamıştır. Bunun yanı sıra Aykırı İkili ve Shakespeare'ın Cadıları adlı tiyatro oyunlarında da yer alan genç oyuncu gelecek vaat eden oyuncular arasında gösteriliyor.