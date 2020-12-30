BIST 1.480
DOLAR 7,37
EURO 9,05
ALTIN 446,46
HABER /  MEDYA

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmenliği'ne Hüseyin Likoğlu getirildi

İbrahim Karagül'ün ayrılmasının ardından Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna, Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu oturdu.

Abone ol

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmenliği'ne, gazetenin Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu getirildi. Likoğlu, törenle görevi Karagül'den devraldı. Albayrak Yönetim Kurulu Ahmet Albayrak’ın da katıldığı devir teslim töreninde Karagül’e teşekkür plaketi sunuldu. 

Hüseyin Likoğlu kimdir?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Hüseyin Likoğlu, gazeteciliğe 1997 yılında Yeni Şafak'ta muhabir olarak başladı. Anadolu Ajansı'nda Samsun Bölge Müdürlüğü yaptı.

2014 yılının ocak ayında Yeni Şafak'a Ankara Haber Müdürü olarak döndü. Likoğlu aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapmakta ve TVNET’te konuk olduğu yayınlarda gündemi yorumlamakta.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış uyarısı! Yılbaşında hava bakın nasıl olacak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Bahçeli ile görüştü
Hasan Hüseyin Acar Alanyaspor'da
Sosyal medyadan duyurdu! Yılmaz Odabaşı tutuklandı
Aylin Sözer'in katili tutuklandı! Cinayetin ardından kardeşine 260 bin TL göndermeye çalışmış!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Her nerdeyseniz bu millet sizi bekliyor
Ruslar'dan S-400 açıklaması: ABD'yle ortak çalışma grubu kurulması, Türk diplomasisinin başarısı
Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şok operasyon! Elektrik süpürgesinden uyuşturucu çıktı
Elazığ'da o köy referanduma gitti! Çıkan sonuçla mutluluğu yaşıyorlar
İran düşürülen Ukrayna uçağı için tazminat ödeyecek! Kişi başı 150 bin dolar
Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan iddianame hazırlandı
Yorumlar