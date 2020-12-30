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İran düşürülen Ukrayna uçağı için tazminat ödeyecek! Kişi başı 150 bin dolar

İRAN, ocak ayında İran hava sahasında düşürülen Ukrayna uçağında hayatını kaybeden 176 kişinin her birinin ailesine 150 bin dolar tazminat ödenmesini onayladı.

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İran Devrim Muhafızları, ABD ile gerilim yaşanan bir dönemde Ukrayna Uluslararası Hava Yolları uçağının yanlışlıkla füze sanılarak kalkışından kısa süre sonra kazara düşürüldüğünü açıklamıştı.

Kişi başı 150 bin dolar
IRNA haber ajansı tarafından aktarılan hükümet açıklamasında, "Kabine, düşen Ukrayna uçağında hayatını kaybedenlerin her birinin ailesine en kısa sürede 150 bin dolar ya da bunun euro cinsinden muadilinin ödenmesini onayladı." diye belirtildi.

Yolcu uçağının düşürülmesinden beş gün önce ABD, İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'yi Irak'ta insansız hava aracı saldırısıyla öldürmüştü.

Ukrayna uçağında ölen 176 kişinin çoğu Kanada vatandaşlığına ya da oturum iznine sahipti.

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