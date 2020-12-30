RTÜK'ten "Fuhuş evleri" ifadesine para cezası: Akit TV yüzde bir idari para cezası ödeyecek

Öğretim görevlisi Ebubekir Sofuoğlu’nun Akit TV’de üniversiteler hakkında kullandığı 'fuhuş evleri' ifadesi yankı uyandırmıştı. RTÜK, skandalın yaşandığı Akit TV'ye yüzde 1 idari para cezasına karar verdi. Kararı eleştiren RTÜK üyesi İlhan Taşçı, en üst sınırdan yaptırım gerektiğini savunarak cezayı 'göstermelik' buldu.

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Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sofuoğlu’nun Akit TV’de üniversiteler için “fuhuş evleri” sözleri nedeniyle RTÜK üyesi İlhan Taşçı'nın yaptığı başvuruyu üst kurul görüştü. Başvuru sonucu olarak Üst Kurul, Sofuoğlu’nun sözleri nedeniyle AKİT TV’ye yüzde 1 idari para cezasına karar verdi. Karara İlhan Taşçı ve Okan Konuralp muhalefet şerhi düşerken, 6 üyenin oyuyla ile karar alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan RTÜK üyesi Taşçı, "Bu karara, yayında kullanılan söylemin ağırlığı, söz konusu kişinin söylemindeki ısrarı, söyleyenin unvanı ve dile getirildiği mecra ile verilen cezanın orantısızlığı nedeniyle muhalefet şerhi koydum" dedi.

Verilen cezanın çifte standart olduğunu belirten Taşçı, muhalif birçok kanala en üst sınırdan cezalar verildiğini hatırlattı. Taşçı, "Ceza vermeye niyet edildiğinde, iktidarı eleştirebilen televizyon kanallarına; program sunucularının yanlış anlaşılma olasılığına karşı konukların konuşmasına müdahalesine, kanalların KJ (bant yazısı) vb. hatalar nedeniyle özür dilemesine karşın RTÜK’ün, en üst sınırdan ceza verdiği bilinen bir gerçektir" ifadelerini kullandı.

"Göstermelik' bu cezayı kabul etmek mümkün değildir"

Taşçı sözlerine şöyle devam etti:

"Söz konusu yayındaki “fuhuş evleri” ifadesi, milyonlarca üniversiteli genci hedef alması, ailelerini rencide etmesi nedeniyle toplumun tüm kesiminde infial yaratmıştır.

Hal böyleyken, insanlıktan nasiplenmemiş, hastalıklı bir ruh halinin dile getirdiği sözler nedeniyle RTÜK Yasası’nın yayınlarda “…toplumda nefret duyguları” oluşturulamayacağını düzenleyen 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinden en üst sınırdan yaptırım yerine “göstermelik” bu cezayı kabul etmek mümkün değildir."