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Şişli'de sağlık merkezinde rehin alınan hemşire kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Şişli’de özel bir tıp merkezinde hemşire bıçakla rehin alan saldırgan polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı. Saldırıda hafif şekilde yaralanan hemşire ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Şişli’de özel bir tıp merkezine gelen bıçaklı saldırgan bir hemşireyi rehin aldı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle hemşireyi bıçakla rehin alan saldırgan etraftakilere tehditler yağdırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Özel harekat polislerinin de çevrede önlem aldığı olayda saldırgan polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı. Saldırıda hafif şekilde yaralanan hemşire ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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