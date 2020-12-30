BIST 1.476
DOLAR 7,35
EURO 9,02
ALTIN 444,05
HABER /  YEREL

Mersin'de suda gören şok oldu! Yarısı gömülmüş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı

MERSİN'de yarısı suya gömülmüş halde bir erkek cesedi bulundu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde bulanan bir mobilya fabrikasının yan tarafındaki boşlukta, yarısı suya gömülmüş halde bir erkek cesedi bulundu. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler bölgeyi kordon altına alırken, suyu çekmek için MESKİ'den yardım istendi.

Suyun çekilmesinin ardından ceset üzerinde inceleme yapan ekipler, darp veya delici alet izine rastlamadı. Ölen şahsın 25 yaşındaki Alican Çubuk olduğu tespit edilirken, üzerinde kalp ilacı çıktı. Cumhuriyet Savcısının incelenmesinin ardından ceset, cenaze arabasıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Çanakkale'de gören fotoğrafını çekti! Dünyada başka örneği yok 2023 detayı dikkat çekti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir'de CHP'li Manyas Belediyesi asgari ücreti 4 bin 200 TL'ye yükseltti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlardan sınırda inceleme
'Root Ayyıldız' isimli bilgisiyar korsanları Sinovac'ın internet sitesini hackledi
Diyanet İşleri Bakanlığı: Kovid-19 aşısı içinde dinen yasaklanmış madde olsa dahi caiz
Tarihi ziyaretler! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 mesaisi
Aşı koronavirüsten korur mu? DSÖ'den seyahat uyarısı
Yarın bankalar açık mı 31 Aralık saat kaça kadar açık?
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında karar
İHH'dan 2020’de 7 ülkeye 25 bin Kur'an-ı Kerim
Elazığ'da bahçede bulundu nesli tükenmek üzere! Travma geçirmiş
Yorumlar