Çanakkale'de gören fotoğrafını çekti! Dünyada başka örneği yok 2023 detayı dikkat çekti

Asya ve Avrupa yakasını birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ana halatların çekilmesiyle birlikte işçilerin üzerinde çalışacağı ‘kedi yolu’nun yüzde 70’i tamamlandı.