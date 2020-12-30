Çanakkale'de gören fotoğrafını çekti! Dünyada başka örneği yok 2023 detayı dikkat çekti
Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda ‘Kedi yolu’ yapımı çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı.
Asya ve Avrupa yakasını birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ana halatların çekilmesiyle birlikte işçilerin üzerinde çalışacağı ‘kedi yolu’nun yüzde 70’i tamamlandı.
‘Kedi yolu’nun tamamlanmasının ardından 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ana halatları ile askı halatlarının montajı yapılacak.
Daha sonra mega büyük tabliye blokları, yüzer ve kaldırma vinç yardımlarıyla askı halatlarına bağlanarak yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek.
Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olacağı ifade edilen köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor.