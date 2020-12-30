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'Root Ayyıldız' isimli bilgisiyar korsanları Sinovac'ın internet sitesini hackledi

Türkiye'nin koronavirüs aşısında anlaşma sağladığı Sinovac şirketi, Türk bilgisayar korsanları tarafından siber saldırıya uğradı. Sinovac internet sitesinin ana sayfasına "Root Ayyıldız" görseli eklendi.

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Sabah saatlerinde Çin'den ülkemize gelen CoronaVac isimli aşıyı geliştiren Sinovac şirketine siber saldırı düzenlendi. 'Root Ayyıldız' isimli Türk olduğu söylenen hacker grubu, Sinovac'ın internet sitesini hackleyerek ana sayfaya kendi logolarını yerleştirdi ve site genelinde bazı mesajlar yayınladı.

Sinovac internet sitesinin an itibarıyla saldırıyı savuşturduğu belirtildi ancak ana sayfada yer alan görsel, hala eski haline dönmüş değil.

Konuyla ilgili olarak hem bilgisayar korsanlarından hem de Sinovac yetkililerinden resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bu siber saldırının aşının Türkiye'ye geldiği gün yapılmış olması oldukça dikkat çekti.

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