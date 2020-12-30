BIST 1.478
DOLAR 7,35
EURO 9,02
ALTIN 443,88
HABER /  YEREL

Babasının evleneceği kadını, boğazını keserek öldüren sanığın cezası belli oldu

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, babasının evleneceği Nana Gokhidze'yi (32) boğazını keserek öldüren Samet Cihan Yapıcı (24), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Olay, 24 Ekim 2018'de Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Samet Cihan Yapıcı, iddiaya göre babası Erdoğan Yapıcı'nın evlenmek için işlemlerini başlattığı Gürcistan vatandaşı Nana Gokhidze ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Samet Cihan Yapıcı, tartışma sırasında eline geçirdiği bıçakla Gokhidze'nin boğazını kesti. Kanlar içinde kalan Nana Gokhidze yere yığılırken, Yapıcı ise kaçtı.

Olayı gören komşuların ihbarı üzerine gelen ambulansla Nana Gokhidze, Başiskele'de özel bir hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Gokhidze, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanan Samet Cihan Yapıcı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşması bugün görüldü. Tutuklu sanık Samet Cihan Yapıcı davaya cezaevinden görüntülü sistem ile katılırken, avukatları ve yakınları mahkeme salonunda hazır bulundu. Samet Cihan Yapıcı ailesinin kendisine, kendisinin de ailesine ihtiyacı olduğunu söyleyerek mahkeme heyetinden tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Samet Cihan Yapıcı'nın kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'da Ekuban sevinci
Masterchef Junior Türkiye ne zaman başlayacak 2020
Ruhani'den Trump'a 'Vahşi katil' benzetmesi: Trump tarihin çöplüğüne gidecek!
Putin’den Erdoğan’a yılbaşı tebriği! Türk-Rus işbirliğine ilişkin önemli mesajlar verdi
Antalya'da 3 bin lira harcadı plajları altına üstüne getirdi! Bakın ne buldu
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu aşı için toplanıyor!
Bakan Adil Karaismailoğlu Altı Şehitler Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi
Zonguldak'ta 'genelge beni bağlamaz' deyip polisle tartışmıştı! O esnafa 24'üncü ceza
Böylesi görülmedi! Denizli İtalya ve Fas üçgenindeki düğün olay oldu
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Trump'a 'Kasım Süleymani' tehdidi
Yorumlar 1 yorum