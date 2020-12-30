Böylesi görülmedi! Denizli İtalya ve Fas üçgenindeki düğün olay oldu

Denizlili damat ile Faslı gelin, Fas’ta iki ülkenin adetlerine göre düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi. İtalya’daki ortak bir arkadaşlarının aracılığıyla tanışan çiftin düğününü, 3 ülkedeki yakınları sosyal medyadan canlı olarak izledi.

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Dünyanın en sıra dışı düğünleri denince akla ilk gelen ülkelerden birisi olan Fas, yine benzerine az rastlanır bir merasime ev sahipliği yaptı. Denizli’nin Acıpayam ilçesinde esnaflık yapan 42 yaşındaki Hasan Doğan, İtalya’da yaşayan arkadaşı Ramazan Sayman aracılığıyla Fas’ta sigortacılık yapan ve aynı zamanda Sayman’ın baldızı olan 30 yaşındaki Lhaibouri Hayat ile tanıştı. Geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana sosyal medyadan görüşen Faslı sigortacı ve Acıpayamlı esnaf, evlilik kararı aldı.



Gelinin ülkesi Fas’ta yerel adetler ve Türk geleneklerine göre yapılan düğünde renkli görüntüler oluştu. Dört hizmetlinin omuzlarda taşıdığı tahtta salona giren gelin ve akrabaları, Türk ve Fas ezgilerinin çalınıp söylendiği düğünce gönüllerince eğlendi. Dansların edildiği ve halayların çekildiği düğünde ortaya çıkan eğlenceli anlar, Hasan Doğan ve Lhaibouri Hayat çiftinin Türkiye, Fas ve İtalya’da yaşayan tanıdıkları ile akrabaları tarafından sosyal medyada Denizli Trafik Yaşam Grubunda canlı olarak izlendi.







Acıpayam'da yaşayacaklar

Önünüzdeki günlerde Türkiye’ye dönecek olan çiftin, pandemi önlemleri nedeniyle Denizli’de kıyılacak nikahın ardından Acıpayam’da yaşamaya devam edecekleri öğrenildi.