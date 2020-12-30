Beşiktaş'tan sürpriz Ljajic kararı

Beşiktaş yönetimi, Adem Ljajic'in takımdan ayrılmasını isteyecek. Bunun gerçekleşmemesi halinde Beşiktaş, Ljajic'in lisansını donduracak.Abone ol
Beşiktaş'ta flaş Adem Ljajic gelişmesi yaşanıyor. A Spor'un haberine göre Beşiktaş Ljajic'in menajerini İstanbul'a çağırdı, yıldız futbolcu takımdan ayrılmazsa ocakta lisansının dondurulacağı belirtildi. Yaşanan bu gelişme üzerine devre arasında Sırp futbolcuyla yollar ayrılabilir.
29 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu bu sezon siyah-beyazlılarda Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı toplam 6 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.