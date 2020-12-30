Almanya'da durum fena! Bir günde görülen en fazla Kovid-19 ölümü

ALMANYA'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1129 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

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Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 22 bin 459 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 687 bin 185'e yükseldi.

Son 24 saatte 1129 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 32 bin 107'ye çıktı.

"En yüksek günlük ölüm sayısı"

Bugün açıklanan can kaybı sayısı, "salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı" oldu.

Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm 952 ile 16 Aralık’ta kaydedilmişti. Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 5 bin 649 olduğu, bunlardan 3 bin 71'nin entübe edildiği vurgulandı.